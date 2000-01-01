(Тарнавска) Екатерина
Место рожденияХарьковка, Иваньковская волость, Уминского уезда
Дата рождения1903
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Тарнавский Максим Францевич
Мать: Елизавета Евстафиева
Харьковка, Иваньковская волость, Уминского уезда
Рождение ребёнка
15.12.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шандригось Ефим (Юхим)
Кривец, Харьковка, Маньковский район, Черкасская область