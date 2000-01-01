(Тарнавска) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарнавска) Екатерина

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Место рождения

Харьковка, Иваньковская волость, Уминского уезда

Дата рождения

1903

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Тарнавский Максим Францевич

Мать: Елизавета Евстафиева

Харьковка, Иваньковская волость, Уминского уезда
Рождение ребёнка
15.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шандригось Ефим (Юхим)

Кривец, Харьковка, Маньковский район, Черкасская область
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