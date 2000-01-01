Шандригось Ефим (Юхим) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шандригось Ефим (Юхим)

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Место рождения

Кривец, Харьковка, Маньковский район, Черкасская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Шандригос Афанасий

Мать: не указана

Кривец, Харьковка, Маньковский район, Черкасская область
Рождение ребёнка
15.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Кривец, Харьковка, Маньковский район, Черкасская область
Смерть
Неизвестно
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