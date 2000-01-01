Шандригось Ефим (Юхим)
Место рожденияКривец, Харьковка, Маньковский район, Черкасская область
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Шандригос Афанасий
Мать: не указана
Кривец, Харьковка, Маньковский район, Черкасская область
Рождение ребёнка
15.12.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина
Кривец, Харьковка, Маньковский район, Черкасская область
Смерть
Неизвестно