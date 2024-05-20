Хутова-Халишхова Рая Хажкасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хутова-Халишхова Рая Хажкасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Хутов Хажкасим Мазанович

Мать: Дышекова Тамара (Гуэщэху) Матовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Сын: Халишхов Анзор Сараждинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1969

Сын: Халишхов Аслан Сараждинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1971

Сын: Халишхов Беслан Сараждинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1976

Сын: Халишхов Рустам (Попа) Сараждинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1979

Сын: Халишхов Ратмир (Кына) Сараждинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Халишхова Куака Сараждиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1982

Сын: Халишхов Кыца Сараждинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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