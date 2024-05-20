Хутова-Халишхова Рая Хажкасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1968
Сын: Халишхов Анзор Сараждинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1969
Сын: Халишхов Аслан Сараждинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1971
Сын: Халишхов Беслан Сараждинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1976
Сын: Халишхов Рустам (Попа) Сараждинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1979
Сын: Халишхов Ратмир (Кына) Сараждинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Халишхова Куака Сараждиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1982
Сын: Халишхов Кыца Сараждинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности