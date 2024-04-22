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Сироткин Николай Максимович

Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Сироткин Максим Семенович

Мать: Сироткина Мария

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Сироткина Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Николаевна

Мать ребёнка: Сироткина Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Сироткина Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Сироткина Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сироткина Роза

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