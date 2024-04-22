Сироткин Николай Максимович
Место рождения
Дата рождения1952
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Сироткин Максим Семенович
Мать: Сироткина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Сироткина Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Николаевна
Мать ребёнка: Сироткина Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Сироткина Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Сироткина Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сироткина Роза