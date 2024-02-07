Сироткина (Быкова) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина (Быкова) Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Сироткин Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Сироткин Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Сироткин Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Сироткин Николай Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сироткин Николай Максимович

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