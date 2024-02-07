Сироткина (Быкова) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Сироткин Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Сироткин Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Сироткин Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Сироткин Николай Максимович
Бракосочетание
Неизвестно