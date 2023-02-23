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Болотин Ефрем Порфирьевич

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

18.05.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Васса Ефремовна

Мать ребёнка: ?

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Вилкова Фекла Болотина

Мать ребёнка: ?

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Клюева Анна Болотина

Мать ребёнка: ?

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
18.05.1891
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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