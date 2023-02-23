Болотин Ефрем Порфирьевич
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1831
Дата смерти18.05.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Васса Ефремовна
Мать ребёнка: ?
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Вилкова Фекла Болотина
Мать ребёнка: ?
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Клюева Анна Болотина
Мать ребёнка: ?
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
18.05.1891
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния