Вилкова Фекла Болотина
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1866
Дата смерти28.11.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Болотин Ефрем Порфирьевич
Мать: ?
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
31.?.1886
Рождение ребёнка
01.09.1887
Отец ребёнка: Вилков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1889
Отец ребёнка: Вилков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
23.01.1892
Сын: Вилков Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Вилков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1894
Дочь: Васса Васильевна
Отец ребёнка: Вилков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1900
Дочь: Андреева Евдокия Вилкова
Отец ребёнка: Вилков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
20.08.1903
Отец ребёнка: Вилков Василий Васильевич
Смерть
28.11.1912
от чахотки