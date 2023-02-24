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Вилкова Фекла Болотина

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

28.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Болотин Ефрем Порфирьевич

Мать: ?

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
31.?.1886

Муж: Вилков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1887

Сын: Вилков Аким Васильевич

Отец ребёнка: Вилков Василий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1889

Сын: Вилков Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Вилков Василий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1892

Сын: Вилков Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Вилков Василий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1894

Дочь: Васса Васильевна

Отец ребёнка: Вилков Василий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1900

Дочь: Андреева Евдокия Вилкова

Отец ребёнка: Вилков Василий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1903

Сын: Вилков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Вилков Василий Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.11.1912
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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