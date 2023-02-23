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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Васса Ефремовна

Отец ребёнка: Болотин Ефрем Порфирьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Вилкова Фекла Болотина

Отец ребёнка: Болотин Ефрем Порфирьевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Клюева Анна Болотина

Отец ребёнка: Болотин Ефрем Порфирьевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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