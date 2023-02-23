?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Васса Ефремовна
Отец ребёнка: Болотин Ефрем Порфирьевич
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Вилкова Фекла Болотина
Отец ребёнка: Болотин Ефрем Порфирьевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Клюева Анна Болотина
Отец ребёнка: Болотин Ефрем Порфирьевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно