Клюева Анна Болотина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева Анна Болотина

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

Муж

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Болотин Ефрем Порфирьевич

Мать: ?

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
15.01.1895

Муж: Клюев Роман Иванович

Село Соловчиха ( Преображенская церковь ) , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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