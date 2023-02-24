Клюева Анна Болотина
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Болотин Ефрем Порфирьевич
Мать: ?
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
15.01.1895
Муж: Клюев Роман Иванович
Село Соловчиха ( Преображенская церковь ) , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно