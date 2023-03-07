Вилков Трофим Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1889
Отец: Вилков Василий Васильевич
Мать: Вилкова Фекла Болотина
Бракосочетание
04.?.1911
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Анисья Трофимовна
Мать ребёнка: Вилкова Феодосия Челышкина
Рождение ребёнка
29.03.1914
Сын: Вилков Вов Гавриил Трофимович
Мать ребёнка: Вилкова Феодосия Челышкина
Рождение ребёнка
23.07.1916
Мать ребёнка: Вилкова Феодосия Челышкина
Военная служба
Неизвестно
398-й пехотный Нижне-Днепровский полк
Смерть
Неизвестно