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Вилков Трофим Васильевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1889

Отец: Вилков Василий Васильевич

Мать: Вилкова Фекла Болотина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1911

Жена: Вилкова Феодосия Челышкина

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Анисья Трофимовна

Мать ребёнка: Вилкова Феодосия Челышкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1914

Сын: Вилков Вов Гавриил Трофимович

Мать ребёнка: Вилкова Феодосия Челышкина

Рождение ребёнка
23.07.1916

Сын: Вилков Борис Трофимович

Мать ребёнка: Вилкова Феодосия Челышкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
398-й пехотный Нижне-Днепровский полк
Смерть
Неизвестно
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