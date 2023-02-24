Вилкова Феодосия Челышкина
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения23.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1892
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1911
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Анисья Трофимовна
Отец ребёнка: Вилков Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
29.03.1914
Сын: Вилков Вов Гавриил Трофимович
Отец ребёнка: Вилков Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1916
Отец ребёнка: Вилков Трофим Васильевич
Смерть
Неизвестно