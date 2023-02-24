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Вилкова Феодосия Челышкина

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

23.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1892

Отец: Челышкин Яков Васильевич

Мать: Челышкина Мария Афанасьевна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1911

Муж: Вилков Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Анисья Трофимовна

Отец ребёнка: Вилков Трофим Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1914

Сын: Вилков Вов Гавриил Трофимович

Отец ребёнка: Вилков Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1916

Сын: Вилков Борис Трофимович

Отец ребёнка: Вилков Трофим Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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