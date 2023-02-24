Челышкина Мария Афанасьевна
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Афанасий Иванович
Мать: не указана
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
21.?.1874
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Монахова Евдокия Челышкина
Отец ребёнка: Челышкин Яков Васильевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1892
Дочь: Вилкова Феодосия Челышкина
Отец ребёнка: Челышкин Яков Васильевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно