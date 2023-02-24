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Челышкина Мария Афанасьевна

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Афанасий Иванович

Мать: не указана

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
21.?.1874

Муж: Челышкин Яков Васильевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Монахова Евдокия Челышкина

Отец ребёнка: Челышкин Яков Васильевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1892

Дочь: Вилкова Феодосия Челышкина

Отец ребёнка: Челышкин Яков Васильевич

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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