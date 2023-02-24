Челышкин Яков Васильевич
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1855
Дата смерти27.03.1905
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1855
Отец: Челышкин Василий Григорьевич
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
21.?.1874
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Монахова Евдокия Челышкина
Мать ребёнка: Челышкина Мария Афанасьевна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1892
Дочь: Вилкова Феодосия Челышкина
Мать ребёнка: Челышкина Мария Афанасьевна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
27.03.1905
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния