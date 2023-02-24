Челышкин Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧелышкин Яков Васильевич

Челышкин Яков Васильевич

avatar

Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

27.03.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Челышкин Василий Григорьевич

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
21.?.1874

Жена: Челышкина Мария Афанасьевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Монахова Евдокия Челышкина

Мать ребёнка: Челышкина Мария Афанасьевна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1892

Дочь: Вилкова Феодосия Челышкина

Мать ребёнка: Челышкина Мария Афанасьевна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
27.03.1905
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close