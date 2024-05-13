(Лялина) Виктория Евгеньевна 27.07.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Лялина) Виктория Евгеньевна

Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

27.07.1944

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1944

Отец: Лялин Евгений Николаевич

Мать: (Улинич) Алла Борисовна

Россия, Москва
Место жительства
Неизвестно
Россия, Москва
Рождение ребёнка
02.04.1970

Сын: Лялин Михаил Таронович

Отец ребёнка: Гарибян Тарон Аликович

Россия, Москва
Рождение ребёнка
05.04.1974

Дочь: (Гарибян) Мариам Тароновна

Отец ребёнка: Гарибян Тарон Аликович

Россия, Москва

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