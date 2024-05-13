(Лялина) Виктория Евгеньевна
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рождения27.07.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1944
Отец: Лялин Евгений Николаевич
Мать: (Улинич) Алла Борисовна
Россия, Москва
Место жительства
Неизвестно
Россия, Москва
Рождение ребёнка
02.04.1970
Отец ребёнка: Гарибян Тарон Аликович
Россия, Москва
Рождение ребёнка
05.04.1974
Дочь: (Гарибян) Мариам Тароновна
Отец ребёнка: Гарибян Тарон Аликович
Россия, Москва