Гарибян Тарон Аликович
Место рожденияСССР, Казахская ССР, Чимкент Южно-Казахстанской области
Дата рождения05.06.1940
Дата смерти16.05.2001
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1940
СССР, Казахская ССР, Чимкент Южно-Казахстанской области
Место жительства
Неизвестно
Россия, Москва
Рождение ребёнка
02.04.1970
Мать ребёнка: (Лялина) Виктория Евгеньевна
Россия, Москва
Рождение ребёнка
05.04.1974
Дочь: (Гарибян) Мариам Тароновна
Мать ребёнка: (Лялина) Виктория Евгеньевна
Россия, Москва
Смерть
16.05.2001
Россия, Москва
Причина смерти: несчастный случай | пожар в результате курения в пьяном виде