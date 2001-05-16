Гарибян Тарон Аликович 05.06.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гарибян Тарон Аликович

Место рождения

СССР, Казахская ССР, Чимкент Южно-Казахстанской области

Дата рождения

05.06.1940

Дата смерти

16.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1940

Отец: Гарибян Алик Арташесович

Мать: (Азатян) Амалия Агабековна

СССР, Казахская ССР, Чимкент Южно-Казахстанской области
Место жительства
Неизвестно
Россия, Москва
Рождение ребёнка
02.04.1970

Сын: Лялин Михаил Таронович

Мать ребёнка: (Лялина) Виктория Евгеньевна

Россия, Москва
Рождение ребёнка
05.04.1974

Дочь: (Гарибян) Мариам Тароновна

Мать ребёнка: (Лялина) Виктория Евгеньевна

Россия, Москва
Смерть
16.05.2001
Россия, Москва
Причина смерти: несчастный случай | пожар в результате курения в пьяном виде

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