Кологривов Иван Сергеевич 1752 — найти родственников по фамилии на Familio

Кологривов Иван Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1752

умер После 1810, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Урусова (Ржевская) Прасковья Степановна1761 г.р.
Дети
Филатьева (Кологривова) Софья ИвановнаПосле 1775 г.р.
Кологривов Степан Иванович28.01.1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1775

Дочь: Филатьева (Кологривова) Софья Ивановна

Мать ребёнка: Урусова (Ржевская) Прасковья Степановна

Бракосочетание
После 1780

Жена: Урусова (Ржевская) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
28.01.1792

Сын: Кологривов Степан Иванович

Мать ребёнка: Урусова (Ржевская) Прасковья Степановна

Смерть
После 1810
Москва, город федерального значения Москва

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