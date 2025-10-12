Кологривов Иван Сергеевич
мужской, родился 1752
умер После 1810, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Дети
Филатьева (Кологривова) Софья ИвановнаПосле 1775 г.р.
Кологривов Степан Иванович28.01.1792 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1775
Дочь: Филатьева (Кологривова) Софья Ивановна
Мать ребёнка: Урусова (Ржевская) Прасковья Степановна
Бракосочетание
После 1780
Рождение ребёнка
28.01.1792
Сын: Кологривов Степан Иванович
Мать ребёнка: Урусова (Ржевская) Прасковья Степановна
Смерть
После 1810
Москва, город федерального значения Москва