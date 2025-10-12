Урусова (Ржевская) Прасковья Степановна 1761 — найти родственников по фамилии на Familio

Урусова (Ржевская) Прасковья Степановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1761

умерла После 1814, Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Мать
Ржевская (Строганова) Софья Николаевна29.09.1737 г.р.
Отец
Ржевский Степан Матвеевич17.11.1732 г.р.
Супруги
Кологривов Иван Сергеевич1752 г.р.
Урусов Никита Сергеевич1742 г.р.
Дети
Филатьева (Кологривова) Софья ИвановнаПосле 1775 г.р.
Кологривов Степан Иванович28.01.1792 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Ржевский Степан Матвеевич

Мать: Ржевская (Строганова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
После 1775

Дочь: Филатьева (Кологривова) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Кологривов Иван Сергеевич

Бракосочетание
После 1780

Муж: Кологривов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
28.01.1792

Сын: Кологривов Степан Иванович

Отец ребёнка: Кологривов Иван Сергеевич

Бракосочетание
1794

Муж: Урусов Никита Сергеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Вейдемейер Елена Никитична

Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Юрасовская (Урусова) Варвара Никитична

Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич

Смерть
После 1814
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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