Урусова (Ржевская) Прасковья Степановна
женский, родилась 1761
умерла После 1814, Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
МатьРжевская (Строганова) Софья Николаевна29.09.1737 г.р.
ОтецРжевский Степан Матвеевич17.11.1732 г.р.
Супруги
Кологривов Иван Сергеевич1752 г.р.
Урусов Никита Сергеевич1742 г.р.
Дети
Филатьева (Кологривова) Софья ИвановнаПосле 1775 г.р.
Кологривов Степан Иванович28.01.1792 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
После 1775
Дочь: Филатьева (Кологривова) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Кологривов Иван Сергеевич
Бракосочетание
После 1780
Рождение ребёнка
28.01.1792
Сын: Кологривов Степан Иванович
Отец ребёнка: Кологривов Иван Сергеевич
Бракосочетание
1794
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Вейдемейер Елена Никитична
Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Юрасовская (Урусова) Варвара Никитична
Отец ребёнка: Урусов Никита Сергеевич
Смерть
После 1814
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область