Гурьев Михаил Николаевич 1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Гурьев Михаил Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1910, Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

умер 1941

Отец
Гурьев Николай МихайловичНеизвестно г.р.
Супруги
Гурьева (Овсянникова) Мария Михайловна1908 г.р.
Дети
Зимина (Гурьева) Марина МихайловнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гурьев Николай Михайлович

Мать: не указана

Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина (Гурьева) Марина Михайловна

Мать ребёнка: Гурьева (Овсянникова) Мария Михайловна

Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева (Овсянникова) Мария Михайловна

Смерть
1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.