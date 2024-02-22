Гурьев Михаил Николаевич
мужской, родился 1910, Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
умер 1941
ОтецГурьев Николай МихайловичНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
Зимина (Гурьева) Марина МихайловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Гурьев Николай Михайлович
Мать: не указана
Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина (Гурьева) Марина Михайловна
Мать ребёнка: Гурьева (Овсянникова) Мария Михайловна
Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941