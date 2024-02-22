Зимина (Гурьева) Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимина (Гурьева) Марина Михайловна

Зимина (Гурьева) Марина Михайловна

Место рождения

Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурьев Михаил Николаевич

Мать: Гурьева (Овсянникова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гукасова (Зимина) Вера Александровна

Отец ребёнка: Зимин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломина (Зимина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Зимин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.