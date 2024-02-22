Зимина (Гурьева) Марина Михайловна
Место рожденияСычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гукасова (Зимина) Вера Александровна
Отец ребёнка: Зимин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломина (Зимина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Зимин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно