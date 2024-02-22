Гурьев Николай Михайлович
мужской, родился Неизвестно, Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
умер Неизвестно
ОтецГурьев Михаил Николаевич1845 г.р.
МатьГурьева (Транковская) Мария ИвановнаОколо 1850 г.р.
Дети
Гурьев Михаил Николаевич1910 г.р.
Бужкевич (Гурьева) Тамара НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бужкевич (Гурьева) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: не указана
Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно