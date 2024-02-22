Гурьев Николай Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гурьев Николай Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно, Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

умер Неизвестно

Отец
Гурьев Михаил Николаевич1845 г.р.
Мать
Гурьева (Транковская) Мария ИвановнаОколо 1850 г.р.
Дети
Гурьев Михаил Николаевич1910 г.р.
Бужкевич (Гурьева) Тамара НиколаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурьев Михаил Николаевич

Мать: Гурьева (Транковская) Мария Ивановна

Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бужкевич (Гурьева) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гурьев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

Смерть
Неизвестно

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