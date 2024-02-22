Гурьева (Транковская) Мария Ивановна Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Гурьева (Транковская) Мария Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1850, Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

умерла Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Транковская (Николева) Мария СергеевнаОколо 1810 г.р.
Отец
Транковский Иван Иванович1800 г.р.
Супруги
Гурьев Михаил Николаевич1845 г.р.
Дети
Гурьев Михаил Михайлович1880 г.р.
Гурьев Борис Михайлович25.06.1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Транковский Иван Иванович

Мать: Транковская (Николева) Мария Сергеевна

Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Гурьев Михаил Николаевич

Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Михаил Николаевич

Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
1880

Сын: Гурьев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Гурьев Михаил Николаевич

Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
25.06.1882

Сын: Гурьев Борис Михайлович

Отец ребёнка: Гурьев Михаил Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Гурьев Ариадна Михайловна

Отец ребёнка: Гурьев Михаил Николаевич

Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
31.01.1897

Дочь: Гурьева Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Гурьев Михаил Николаевич

Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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