Гурьева (Транковская) Мария Ивановна
женский, родилась Около 1850, Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
умерла Неизвестно, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьТранковская (Николева) Мария СергеевнаОколо 1810 г.р.
ОтецТранковский Иван Иванович1800 г.р.
Супруги
Гурьев Михаил Николаевич1845 г.р.
Дети
Гурьев Михаил Михайлович1880 г.р.
Гурьев Борис Михайлович25.06.1882 г.р.Показать еще 3
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Рождение
Около 1850
Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Гурьев Михаил Николаевич
Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Гурьев Михаил Николаевич
Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.06.1882
Отец ребёнка: Гурьев Михаил Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Гурьев Ариадна Михайловна
Отец ребёнка: Гурьев Михаил Николаевич
Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
31.01.1897
Дочь: Гурьева Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Гурьев Михаил Николаевич
Сычевский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург