Сазонов Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1910
Дочь: Сазонова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Сазонова Акулина Григорьевна
Верхняя Любовша, Краснозоренский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно