село Верхняя Любовша, село Верхняя Любовша, Краснозоренский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Любовша

Краснозоренский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2428Любовша верхняя (Егорьевское), с. каз.при рч. Любовше.471028914011479Церковь православная 1.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Краснозоренский район
64296Верхняя Любовшасело52°48'с.ш.37°32'в.д.N-37-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Краснозоренский муниципальный район, Краснозоренское сельское поселение
54624407106с Верхняя Любовшасело
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