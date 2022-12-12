Сазонова (Данилова) Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Данилова) Акулина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1910

Дочь: Сазонова Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Сазонов Федор Васильевич

Верхняя Любовша, Краснозоренский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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