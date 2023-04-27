Schwarzburg (Schwarzburg) Mary Magdalene
Место рожденияSondershausen, Kyffhäuserkreis, Thuringia, Germany
Дата рождения06.04.1655
Дата смерти29.04.1727
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1655
Отец: von Schwarzburg-Sondershausen Anton Günther
Мать: von der Pfalz-Birkenfeld (Wittelsbach) Marie Magdalena
Рождение ребёнка
31.07.1686
Дочь: Гагарина (Волкова) Мария Исаевна
Отец ребёнка: Волков Исай (Салтанович)
Смерть
29.04.1727