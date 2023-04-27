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Schwarzburg (Schwarzburg) Mary Magdalene

Место рождения

Sondershausen, Kyffhäuserkreis, Thuringia, Germany

Дата рождения

06.04.1655

Дата смерти

29.04.1727

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1655

Отец: von Schwarzburg-Sondershausen Anton Günther

Мать: von der Pfalz-Birkenfeld (Wittelsbach) Marie Magdalena

Рождение ребёнка
31.07.1686

Дочь: Гагарина (Волкова) Мария Исаевна

Отец ребёнка: Волков Исай (Салтанович)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.04.1727
Москва, город федерального значения Москва

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