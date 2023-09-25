Шушарина (Лавелина) Устинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушарина (Лавелина) Устинья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1922

Дата смерти

13.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1922

Отец: Лавелин Николай Николаевич

Мать: Каморникова Дарья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Гурий

Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1950

Дочь: Устинова (Лавелина) Наталья Гурьевна

Отец ребёнка: Денисов Гурий

Смерть
13.01.1990

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