Шушарина (Лавелина) Устинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1922
Дата смерти13.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисов Гурий
Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1950
Дочь: Устинова (Лавелина) Наталья Гурьевна
Отец ребёнка: Денисов Гурий
Смерть
13.01.1990