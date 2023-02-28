Тарасов (однодворец) Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Тарасов (однодворец) Леонтий Павлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тарасова Ирина Степановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тарасова Ирина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно