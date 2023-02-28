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Тарасов (однодворец) Иван Леонтьевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Тарасов (однодворец) Леонтий Павлович

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Тарасова Ирина Степановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Тарасова Ирина Степановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Ирина Степановна

Смерть
Неизвестно
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