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Тарасова Ирина Степановна

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Леонтьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Леонтьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов (однодворец) Иван Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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