Тарасова Ирина Степановна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно