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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Тарасов (однодворец) Никифор Леонтьевич
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Леонтий Павлович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тарасов (однодворец) Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Леонтий Павлович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Тарасов (однодворец) Карп Леонтьевич
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Леонтий Павлович