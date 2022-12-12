Хирный Антон Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Хирный Пантелеймон Степанович
Мать: Хирная Пелагея
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Хирная Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Хирная Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Хирная Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Хирная Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Хирная Анна Антоновна
Мать ребёнка: Хирная Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Хирная Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хирная Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно