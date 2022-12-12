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Хирный Антон Пантелеймонович

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Место рождения

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Хирный Пантелеймон Степанович

Мать: Хирная Пелагея

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Хирная Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Хирная Мария Ивановна

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Хирная Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Хирная Мария Ивановна

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Хирная Анна Антоновна

Мать ребёнка: Хирная Мария Ивановна

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Хирный Яков Антонович

Мать ребёнка: Хирная Мария Ивановна

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хирная Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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