Хирная Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хирная Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Хирная Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Хирный Антон Пантелеймонович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Хирная Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Хирный Антон Пантелеймонович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Хирная Анна Антоновна

Отец ребёнка: Хирный Антон Пантелеймонович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Хирный Яков Антонович

Отец ребёнка: Хирный Антон Пантелеймонович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хирный Антон Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно
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