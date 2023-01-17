Хирная Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Хирная Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Хирный Антон Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Хирная Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Хирный Антон Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Хирная Анна Антоновна
Отец ребёнка: Хирный Антон Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Хирный Антон Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно