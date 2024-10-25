Тимофей Титович 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофей Титович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Тит Дорофеевич

Мать: Соломия Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Никитовна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Неонила Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: Неонила Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1810 ст.

Сын: Михей Тимофеевич

Мать ребёнка: Неонила Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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