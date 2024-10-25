Тимофей Титович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Тит Дорофеевич
Мать: Соломия Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Никитовна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Неонила Никитовна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Максим Тимофеевич
Мать ребёнка: Неонила Никитовна
Рождение ребёнка
10.08.1810 ст.
Сын: Михей Тимофеевич
Мать ребёнка: Неонила Никитовна
Смерть
Неизвестно