Неонила Никитовна 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Неонила Никитовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Никита Ванифатьевич

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Титович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Титович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Титович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1810 ст.

Сын: Михей Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Титович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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