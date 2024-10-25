Неонила Никитовна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Никита Ванифатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Титович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Титович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Титович
Рождение ребёнка
10.08.1810 ст.
Сын: Михей Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Титович
Смерть
Неизвестно