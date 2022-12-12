Лейс (Батт) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейс (Батт) Анна Александровна

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Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

23.02.1935

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1935

Отец: Батт Александр Георгиевич

Мать: Батт Генриетта Генриховна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.07.1958

Дочь: Кадырова Ирма Викторовна

Отец ребёнка: Лейс Виктор Яковлевич

Байкалово, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.12.1959

Дочь: Берендеева Мария Викторовна

Отец ребёнка: Лейс Виктор Яковлевич

Рождение ребёнка
01.10.1962

Дочь: Репина Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Лейс Виктор Яковлевич

Рождение ребёнка
26.10.1964

Сын: Лейс Виктор Викторович

Отец ребёнка: Лейс Виктор Яковлевич

Рождение ребёнка
29.10.1968

Дочь: Халилова Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Лейс Виктор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейс Виктор Яковлевич

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