Лейс (Батт) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения23.02.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1935
Рождение ребёнка
21.07.1958
Дочь: Кадырова Ирма Викторовна
Отец ребёнка: Лейс Виктор Яковлевич
Байкалово, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.12.1959
Дочь: Берендеева Мария Викторовна
Отец ребёнка: Лейс Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.10.1962
Дочь: Репина Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Лейс Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
26.10.1964
Отец ребёнка: Лейс Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
29.10.1968
Дочь: Халилова Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Лейс Виктор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно