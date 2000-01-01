Репина Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1962
Отец: Лейс Виктор Яковлевич
Мать: Лейс Анна Александровна
Рождение ребёнка
20.09.1979
Дочь: Репина Надежда Владимровна
Отец ребёнка: Репин Володя
Рождение ребёнка
23.05.1982
Сын: Репин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Репин Володя
Рождение ребёнка
07.09.1986
Дочь: Репина Нина Владимировна
Отец ребёнка: Репин Володя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Репин Володя