Репина Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина Ольга Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1962

Отец: Лейс Виктор Яковлевич

Мать: Лейс Анна Александровна

Рождение ребёнка
20.09.1979

Дочь: Репина Надежда Владимровна

Отец ребёнка: Репин Володя

Рождение ребёнка
23.05.1982

Сын: Репин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Репин Володя

Рождение ребёнка
07.09.1986

Дочь: Репина Нина Владимировна

Отец ребёнка: Репин Володя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репин Володя

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