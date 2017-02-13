Берендеева Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1959
Дата смерти13.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1959
Отец: Лейс Виктор Яковлевич
Мать: Лейс Анна Александровна
Рождение ребёнка
21.01.1979
Сын: Липатов Денис Геннадьевич
Отец ребёнка: Липатов Гена
Рождение ребёнка
06.10.1984
Сын: Берендеев Иван Анатольевич
Отец ребёнка: Берендеев Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Берендеев Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Липатов Гена
Смерть
13.02.2017