Берендеева Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берендеева Мария Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1959

Дата смерти

13.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1959

Отец: Лейс Виктор Яковлевич

Мать: Лейс Анна Александровна

Рождение ребёнка
21.01.1979

Сын: Липатов Денис Геннадьевич

Отец ребёнка: Липатов Гена

Рождение ребёнка
06.10.1984

Сын: Берендеев Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Берендеев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берендеев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липатов Гена

Смерть
13.02.2017
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