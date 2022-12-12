Леонтьев Аристарх ( Каллистрат) Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев Аристарх ( Каллистрат) Константинович

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Место рождения

Новонатальино, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: Леонтьев Константин Степанович

Мать: Елисавета Фадеевна

Новонатальино, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.06.1863 ст.

Сын: Леонтьев Феодор Калистратов( Аристархов)

Мать ребёнка: Логинова Мария Михеева

Новонатальино, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Мария Михеева

Новонатальино, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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