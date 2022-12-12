Леонтьев Аристарх ( Каллистрат) Константинович
Место рождения
Дата рождения1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: Леонтьев Константин Степанович
Мать: Елисавета Фадеевна
Рождение ребёнка
01.06.1863 ст.
Сын: Леонтьев Феодор Калистратов( Аристархов)
Мать ребёнка: Логинова Мария Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Мария Михеева
Смерть
Неизвестно