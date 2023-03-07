Леонтьев Феодор Калистратов( Аристархов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев Феодор Калистратов( Аристархов)

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Место рождения

Новонатальино, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.06.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1863 ст.

Отец: Леонтьев Аристарх ( Каллистрат) Константинович

Мать: Логинова Мария Михеева

Новонатальино, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
18.02.1883 ст.

Жена: Братанова Агафия Антонова

Новонатальино, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.12.1886

Сын: Леонтьев Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Новонатальино, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.02.1891 ст.

Сын: Леонтьев Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Братанова Агафия Антонова

Новонатальино, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.11.1902

Сын: Леонтьева Матрона Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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