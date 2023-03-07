Леонтьев Феодор Калистратов( Аристархов)
Место рождения
Дата рождения01.06.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1863 ст.
Бракосочетание
18.02.1883 ст.
Рождение ребёнка
05.12.1886
Сын: Леонтьев Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1891 ст.
Мать ребёнка: Братанова Агафия Антонова
Рождение ребёнка
02.11.1902
Сын: Леонтьева Матрона Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно