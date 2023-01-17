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Елисавета Фадеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Леонтьев Аристарх ( Каллистрат) Константинович

Отец ребёнка: Леонтьев Константин Степанович

Новонатальино, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Константин Степанович

Смерть
Неизвестно
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