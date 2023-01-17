Елисавета Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Леонтьев Аристарх ( Каллистрат) Константинович
Отец ребёнка: Леонтьев Константин Степанович
Новонатальино, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно