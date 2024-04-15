Полякова Авдотья (Евдокия) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Авдотья (Евдокия) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
06.03.1863 ст.

Дочь: Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Степанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1D-R?i=640&cc=3511744
Рождение ребёнка
24.03.1866 ст.

Сын: Поляков Захар Иванович

Отец ребёнка: Поляков Иван Степанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76H-Y?i=7&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Иван Степанович

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GZ-4?i=410&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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