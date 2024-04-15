Полякова Авдотья (Евдокия) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
06.03.1863 ст.
Дочь: Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Степанович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1D-R?i=640&cc=3511744
Рождение ребёнка
24.03.1866 ст.
Отец ребёнка: Поляков Иван Степанович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76H-Y?i=7&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GZ-4?i=410&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно