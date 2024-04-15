Поляков Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Поляков Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Антоненко Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Настасья Ивановна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
06.03.1863 ст.
Дочь: Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Авдотья (Евдокия) Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1D-R?i=640&cc=3511744
Рождение ребёнка
24.03.1866 ст.
Мать ребёнка: Полякова Авдотья (Евдокия) Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76H-Y?i=7&cc=3511744
Восприемник
19.09.1867 ст.
Вера Дмитриевна Белокур
Восприемник
14.06.1869 ст.
Марина Прокопьевна Черненко
Восприемник
28.09.1869 ст.
Пелагея Дмитриевна Белокур
Восприемник
21.09.1871 ст.
Вера Прокопьевна Чернякова
Восприемник
27.11.1872 ст.
Екатерина Прокопьевна Чернякова
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GZ-4?i=410&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно