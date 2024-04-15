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Поляков Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Поляков Степан Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Антоненко Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Настасья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
06.03.1863 ст.

Дочь: Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Авдотья (Евдокия) Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1D-R?i=640&cc=3511744
Рождение ребёнка
24.03.1866 ст.

Сын: Поляков Захар Иванович

Мать ребёнка: Полякова Авдотья (Евдокия) Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76H-Y?i=7&cc=3511744
Восприемник
19.09.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Вера Дмитриевна Белокур
Восприемник
14.06.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Марина Прокопьевна Черненко
Восприемник
28.09.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Пелагея Дмитриевна Белокур
Восприемник
21.09.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Вера Прокопьевна Чернякова
Восприемник
27.11.1872 ст.
Хотень, Сумська область
Екатерина Прокопьевна Чернякова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Авдотья (Евдокия) Яковлевна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GZ-4?i=410&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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