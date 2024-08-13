Андреева (Андреева) Ксения Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Андреева) Ксения Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

23.08.1873

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Орехова (Андреева) Домника Евдокимовна

Отец ребёнка: Андреев Евдоким Захарович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Андреев Макар Евдокимович

Отец ребёнка: Андреев Евдоким Захарович

Рождение ребёнка
24.05.1842

Сын: Андреев Устин Евдокимович

Отец ребёнка: Андреев Евдоким Захарович

Смерть
23.08.1873
Похороны
25.08.1873

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