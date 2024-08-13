Андреева (Андреева) Ксения Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти23.08.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Орехова (Андреева) Домника Евдокимовна
Отец ребёнка: Андреев Евдоким Захарович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андреев Макар Евдокимович
Отец ребёнка: Андреев Евдоким Захарович
Рождение ребёнка
24.05.1842
Сын: Андреев Устин Евдокимович
Отец ребёнка: Андреев Евдоким Захарович
Смерть
23.08.1873
Похороны
25.08.1873