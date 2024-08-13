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Андреев Евдоким Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

04.07.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Андреев Захар Прокопьевич

Мать: Андреева (Воробьева) Агрипина Макеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Орехова (Андреева) Домника Евдокимовна

Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Андреев Макар Евдокимович

Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
24.05.1842

Сын: Андреев Устин Евдокимович

Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Ксения Филипповна

Смерть
04.07.1874
Похороны
06.07.1874

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