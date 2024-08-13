Андреев Евдоким Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти04.07.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Орехова (Андреева) Домника Евдокимовна
Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андреев Макар Евдокимович
Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
24.05.1842
Сын: Андреев Устин Евдокимович
Мать ребёнка: Андреева (Андреева) Ксения Филипповна
Смерть
04.07.1874
Похороны
06.07.1874