Орехова (Андреева) Домника Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова (Андреева) Домника Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Андреев Евдоким Захарович

Мать: Андреева (Андреева) Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орехов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Орехов Михаил Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858

Сын: Орехов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Орехов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.07.1862

Сын: Орехов Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Орехов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.04.1864

Дочь: (Орехова) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Орехов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.09.1865

Сын: Орехов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Орехов Михаил Дмитриевич

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