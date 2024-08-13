Орехова (Андреева) Домника Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орехов Михаил Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Орехов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.07.1862
Отец ребёнка: Орехов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.04.1864
Дочь: (Орехова) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Орехов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.09.1865
Сын: Орехов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Орехов Михаил Дмитриевич