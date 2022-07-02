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Койнова Ульяна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1902

Дата смерти

05.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1902

Отец: Лепезин Семен

Мать: Лепезина Ольга

Рождение ребёнка
31.01.1931

Дочь: Трохова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Койнов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Койнов Алексей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Койнов Федор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Койнова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.04.1989
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