Койнова Ульяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1902
Дата смерти05.04.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1902
Отец: Лепезин Семен
Мать: Лепезина Ольга
Рождение ребёнка
31.01.1931
Дочь: Трохова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Койнов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Койнова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
05.04.1989