Лепезина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепезина Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1902

Дочь: Койнова Ульяна Семеновна

Отец ребёнка: Лепезин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахарева Васена Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахарева Мария Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепезин Егор Семенович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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