Самородкин Василий Филиппов
Место рожденияд.Пожевская Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1875
д.Пожевская Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.06.1902
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1902
Сын: Самородкин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Самородкина Наталия (Корнилиева)
Рождение ребёнка
05.02.1905
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Самородкина Наталия (Корнилиева)
Рождение ребёнка
03.12.1907
Сын: Самородкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Самородкина Наталия (Корнилиева)
Рождение ребёнка
06.06.1910
Дочь: Клавдия Васильева
Мать ребёнка: Самородкина Наталия (Корнилиева)
Рождение ребёнка
15.01.1913
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Самородкина Наталия (Корнилиева)
Рождение ребёнка
1920
Сын: Самородкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Самородкина Наталия (Корнилиева)
г.Демидов Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно