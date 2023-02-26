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Самородкин Василий Филиппов

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Место рождения

д.Пожевская Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Самородкин Филипп Ананиев

Мать: Самородкина Анастасия Иванова

д.Пожевская Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.06.1902

Жена: Самородкина Наталия (Корнилиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1902

Сын: Самородкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Самородкина Наталия (Корнилиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1905

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Самородкина Наталия (Корнилиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1907

Сын: Самородкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Самородкина Наталия (Корнилиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1910

Дочь: Клавдия Васильева

Мать ребёнка: Самородкина Наталия (Корнилиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1913

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Самородкина Наталия (Корнилиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Самородкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Самородкина Наталия (Корнилиева)

г.Демидов Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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