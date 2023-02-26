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Самородкина Анастасия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

29.05.1911

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев

Рождение ребёнка
1870

Сын: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов

Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев

д.Пужевская ( Пожевская ) Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1872

Дочь: Татьяна Филиппова

Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.08.1874

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Самородкин Василий Филиппов

Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев

д.Пожевская Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1879

Дочь: Наталия Филиппова

Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.09.1882

Сын: Самородкин Сергей Филиппов

Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев

Силуяновская волость Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самородкин Самуил Филиппов

Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев

Смерть
29.05.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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