Самородкина Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти29.05.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев
Рождение ребёнка
1870
Сын: Самородкин Демьян (Демид) Филиппов
Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев
д.Пужевская ( Пожевская ) Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1872
Дочь: Татьяна Филиппова
Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев
Рождение ребёнка
30.08.1874
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев
Рождение ребёнка
1875
Сын: Самородкин Василий Филиппов
Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев
д.Пожевская Иньковской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1879
Дочь: Наталия Филиппова
Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев
Рождение ребёнка
10.09.1882
Сын: Самородкин Сергей Филиппов
Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев
Силуяновская волость Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самородкин Самуил Филиппов
Отец ребёнка: Самородкин Филипп Ананиев
Смерть
29.05.1911