Огороднов Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти31.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
1947
Сын: Огороднов Валерий Константинович
Мать ребёнка: Огороднова Галина
Сетунь большая, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1960
Сын: Огороднов Сергей Константинович
Мать ребёнка: Огороднова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огороднова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огороднова Галина
Смерть
31.12.1977