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Огороднов Константин Петрович

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Место рождения

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

31.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Огороднов Пётр Дмитриевич

Мать: Огороднова Анна Ивановна

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Огороднов Валерий Константинович

Мать ребёнка: Огороднова Галина

Сетунь большая, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1960

Сын: Огороднов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Огороднова Валентина

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огороднова Валентина

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огороднова Галина

Смерть
31.12.1977
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
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