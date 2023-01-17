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Огороднов Сергей Константинович
Огороднов Сергей Константинович
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Место рождения
Прокопьевск
, Прокопьевский, Кемеровская область
Дата рождения
1960
Пол
Мужской
Отец
Огороднов Константин Петрович
1920 г.р.
Мать
Огороднова Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Огороднов Константин Петрович
Мать:
Огороднова Валентина
Прокопьевск
, Прокопьевский, Кемеровская область
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