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Огороднов Сергей Константинович

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Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Огороднов Константин Петрович

Мать: Огороднова Валентина

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
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